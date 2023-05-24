Вассёр: Команда готова к домашнему этапу Леклера

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр и гонщик команды Шарль Леклер с оптимизмом ждут Гран При Монако и рассчитывают на продуктивный уик-энд.

Фредерик Вассёр: «Мы вновь готовы гоняться – на этот раз на домашней трассе Шарля в Монте-Карло. Его и нас ждёт захватывающий уик-энд.

Вместе с Шарлем и Карлосом мы подготовились к этапу, чтобы выжать максимум из каждой возможности, которая может появиться на этой сложной трассе. Обоим нашим гонщикам нравится трасса – Шарль два последних года завоёвывал поул, а Карлос всегда поднимался на подиум в составе Ferrari. Мы максимально выложимся, чтобы добиться хорошего результата для наших болельщиков».

Шарль Леклер: «Трассу в Монако можно охарактеризовать одним словом – адреналин. Трасса очень узкая и на ней много кочек, поэтому чтобы быстро проехать круг, нужно доверять своим ощущениям. За рулём Формулы 1 нет времени, чтобы перевести дыхание. В квалификации атакуешь на пределе и, как я сказал, это приводит к выбросу адреналина. Не думаю, что похожие чувства можно испытать на любой другой трассе.

Кроме того, этап важен для меня ещё и потому, что проходит в городе, в котором я вырос. Я вырос в районе Фонвелье, но в Монако много других уникальных мест. Чем бы вы ни захотели заняться, в Монако есть идеальное место для этого: спорт, мода или просто отдых. Лично мне нравится пляж в Ларвотто – я считаю его своим особым местом в Монако.

Я много раз рассказывал, что любовью к гонкам обязан отцу и тому факту, что родился и вырос в Монако. Я был очень маленьким, когда впервые с балкона квартиры друзей увидел машины Формулы 1 в повороте Ste. Devote. Я помню, как потом разыгрывал увиденное со своими игрушечными машинками Формулы 1.

Благодаря отцу я отрыл для себя легендарного Айртона Сенну. Я узнал, на что он был способен в Монако, и мечтал о том, что однажды тоже смогу проехать по трассе. Возможность участвовать в гонках на той же трассе, на которой Сенна заработал свой легендарный имидж, нечто особенное для меня».