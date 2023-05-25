Алонсо: В Монако наш единственный шанс на победу

В 2023 году Фернандо Алонсо в четырёх гонках поднимался на подиум, во всех случаях финишировав третьим. На пресс-конференции FIA гонщик Aston Martin пообещал атаковать в этот уик-энд, поскольку считает, что в Монако у него едва ли ни единственный шанс в сезоне на победу.

Фернандо Алонсо: «Если я скажу вам, что приехал в Монако, не думая о победе в гонке, то я вам солгу, ведь здесь наш единственный шанс.

Мы знаем, что в Монако и Сингапуре специфичные трассы, на которых нужно постепенно повышать уверенность в тренировках, пилотируя всё ближе к стенам. Я намерен атаковать сильнее, чем в любой другой уик-энд.

Машина Red Bull лучше всех остальных – они отлично справились и заслуженно доминируют. Однако мы знаем, что по ходу сезона есть несколько уик-эндов, такие как в Монако, на которые мы приезжаем с мыслями побороться за победу.

Возможно, мы проведём худший уик-энд и не заработаем очков – на такой специфичной трассе ни в чём нельзя быть уверенным. Но мы точно постараемся максимально использовать разовые возможности.

Мы уже видели, как во второй части квалификации в Саудовской Аравии отказала коробка передач на машине Макса Ферстаппена, а в Австралии в тренировке и квалификации возникли проблемы с машиной Серхио Переса. Если что-то подобное произойдёт в воскресенье, то мы автоматически значительно сократим отставание».