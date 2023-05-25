Экклстоун: Сильно удивлюсь, если Льюис уйдёт из Mercedes

По словам Берни Экклстоуна, он сильно удивится, если в Ferrari действительно подпишут многомиллионный контракт с Льюисом Хэмилтоном – по мнению экс-главы менеджмента Формулы 1, семикратному чемпиону мира стоит либо оставаться в Mercedes, либо подумать об отставке.

«Удивлюсь, если в Ferrari захотят избавиться от Леклера, чтобы подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном, ведь Шарля там очень любят, – прокомментировал Экклстоун в интервью агентству Press Association недавние слухи, появившиеся в европейской прессе. – Льюис уверяет, что когда он примет решение о завершении карьеры, он всё-таки хочет сохранить связи с Mercedes, так что если он решит уйти из команды, это меня сильно удивит.

Если бы я был на месте Льюиса и видел, что Леклер готов расстаться с Ferrari, я бы подумал, что там должна быть какая-то проблема. Я также не понимаю, с чего Льюис должен полагать, что в в Ferrari ему будет лучше, чем там, где он выступает сейчас. В Mercedes он всех и вся знает, а там знают его, и он пользуется огромным уважением. Нигде к нему не будут относиться лучше, чем в этой команде.

А Ferrari – не то место, куда переходят, чтобы там закончить карьеру. Они больше всех хотят выиграть чемпионат мира. Поэтому лично я считаю, что Льюис либо останется в Mercedes, либо уйдёт в отставку. Не знаю, что там происходит в Mercedes, и каким образом они вдруг оказались в таком положении, в котором они сейчас, но расстройство Хэмилтона могу понять, ведь он очень давно выступает за эту команду и многого добился.

При этом его контракт предполагает выплату ему огромных денег, и с этим связана большая проблема. Единственная команда, куда Льюис мог бы перейти и выиграть восьмой титул – это Red Bull, но однозначно, что там для него нет места. Это невозможно, так что шансов никаких».

Стоит добавить, что Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, с которым у Хэмилтона давние приятельские отношения, уверяет, что все разговоры о переговорах Льюиса с другими командами – не более чем очередные слухи.