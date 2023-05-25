Элбон: В Монако достоинства FW45 будут менее заметны

Алекс Элбон был в числе тех пилотов Формулы 1, кто в минувшее воскресенье принял участие в благотворительной гонке на виртуальной трассе в Имоле, которую было решено провести вместо отменённого Гран При Эмилии-Романьи. По словам гонщика Williams, это было интересно и весело, но теперь впереди уик-энд в Монако, и Алекс предвидит определённые сложности.

Алекс Элбон: «Благотворительная гонка на виртуальной трассе в Имоле прошла интересно и весело, тем более что был повод её провести. Нам удалось собрать немало денег. Хотя ощущения были странные, поскольку среди участников были профессиональные кибергонщики, человек семь или восемь, и они ехали на секунду с лишним быстрее.

Из-за этого ощущения были так себе, в такой ситуации ты теряешь уверенность в себе. Под конец я был меньше уверен в своих силах, чем перед стартом той гонки. Кроме того, меня вообще дисквалифицировали за несоблюдение синих флагов!..

Если говорить об ожиданиях, связанных с предстоящим уик-эндом, то в этом году у нас более эффективная машина, и это чувствовалось на всех трассах, где мы уже выступали. Когда ты начинаешь первую тренировку, зная, что уже в пятницу будешь быстрее, чем в квалификациях в прошлом году, это поднимает настроение.

Так что в этом году пилотирование доставляет настоящее удовольствие, и за рулём FW45 я чувствую себя намного увереннее. Но в Монако специфическая трасса, а достоинства нашей новой машины в основном проявляются на высоких скоростях. Поэтому на медленной трассе они будут менее заметны, однако посмотрим. Монако отличается от других трасс, и какие-то команды именно здесь могут выступить лучше соперников только благодаря особенностям её конфигурации.

Но главное в том, что наша машина по своим базовым характеристикам явно лучше прошлогодней, поэтому в команде вполне оптимистичный настрой. Разумеется, очков у нас пока маловато, но в этом сезоне почти нет сходов, а странная гонка была всего одна. К сожалению, это была гонка в Мельбурне, и именно в ней я сам допустил ошибку. Но теперь я с оптимизмом готовлюсь к следующим этапам чемпионата и надеюсь, что по ходу сезона мы будем выступать всё лучше».