Карлос Сайнс: Думаю, у нас хорошие шансы на победу

Карлос Сайнс мечтает о победе в Монако, хотя понимает, что соперники не в меньшей степени стремятся добиться успеха на знаменитой городской трассе. Также испанский гонщик Ferrari предлагает не обращать внимания на слухи…

Карлос Сайнс: «Наша машина более эффективна на одном быстром круге, чем на дистанции гонки, а в Монако важно именно это. Кроме того, в предыдущие пару лет мы неплохо выступали на этой трассе, я всегда показывал здесь высокие результаты, и вполне понятно, что я стараюсь сохранять оптимистичный настрой и думаю, что у нас хорошие шансы на победу.

При этом мы должны оставаться реалистами, ведь мы знаем, что сейчас в чемпионате доминирует одна команда, именно она выигрывает все гонки. Red Bull остаётся фаворитом, но мы приложим максимум усилий, чтобы добиться успеха.

Поскольку Формула 1 в последнее время стала слишком предсказуемой, постараемся в субботу и воскресенье дать всем повод для разговоров о нас и стать авторами занимательной истории. Разумеется, Фернандо Алонсо тоже мечтает о своей 32-й победе, но мы все предельно мотивированы, все хотим выиграть в Монако, ведь это лучшее место для того, чтобы по-настоящему блеснуть. И мне эта трасса очень нравится».

Когда Карлоса спросили о слухах, появившихся в последнее время – о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrrari, а Шарля Леклера – в Mercedes, он отреагировал так: «Что вы хотите от меня услышать? Думаю, это просто сезон глупых слухов. Каждый год примерно в дни этапов в Монако или Барселоне начинаются разговоры о том, что каждый гонщик ведёт переговоры с пятью командами одновременно. Но в итоге мало что из этого сбывается.

Две недели назад про меня говорили, что я перехожу Audi, а теперь про это уже никто даже не вспоминает. Думаю, на эти разговоры повлияла отмена гонки в Имоле, из-за чего у всех появилось много свободного времени».