Ле-Ман: Тристан Вотье заменит Жака Вильнёва в Vanwall

В команде Vanwall отказались от услуг Жака Вильнёва, поэтому в «24 часах Ле-Мана» его место в экипаже №4 займёт Тристан Вотье.

Сегодня стало известно, что 33-летний француз станет новым напарником Тома Диллмана и Эстебана Герьери в команде Колина Коллеса. Форма чемпиона мира 1997 года не впечатлила Vanwall, к тому же по ходу гонок он несколько раз серьёзно разбивал машину.

В Себринге команда заняла 8-е место в своём классе после столкновения с заводским гиперкаром Peugeot, но в двух следующих этапах Vanwall Vandervell 680 не добралась до финиша. В Портмао машина вылетела с трассы из-за загоревшихся тормозов, когда за рулём был канадец. А по ходу «6 часов Спа» произошла авария, участниками которой был тот же Вильнёв и Франческо Кастеллаччи, итальянский гонщик, выступающий за Ferrari в классе GTE Am.

Вотье в 2013 году стал чемпионом американской серии Indy Lights, после чего выступал в IndyCar, в GT и гонках на выносливость, а в 2022-м дебютировал в Ле-Мане. Тогда он пилотировал спортпрототип команды ARC Bratislava и вместе с напарниками занял 26-е место в абсолютном зачёте.

Вильнёв формально остаётся в заявочном листе Vanwall на июльский этап в Монце, но команда уже ведёт переговоры с потенциальными кандидатами, которые могли бы его заменить в 6-часовой гонке на классической итальянской трассе.