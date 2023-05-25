Марко: Хэмилтон знает, что для него нет места в Red Bull

На днях в британской прессе появились слухи, что президент Ferrari Джон Элканн лично заинтересован в приглашении в команду Льюиса Хэмилтона. Якобы семикратному чемпиону мира предлагают контракт на $50 миллионов в год.

Среди тех, кто прокомментировал эти слухи, оказался консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко. По мнению австрийца, со спортивной точки зрения Льюису нет смысла переходить в Маранелло, но финансовая сторона предложения выглядит привлекательно.

Хельмут Марко: «Существуют две вещи, которые действительно раздражают Хэмилтона. Во-первых, он больше не чемпион мира, и ему будет трудно стать им в будущем. Он знает, что в Red Bull для него нет места. И будет ли ему в Ferrari в спортивном плане лучше, чем в Mercedes, неизвестно.

Помимо спортивной составляющей, Льюис совсем не рад, что больше не является самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы 1. Теперь это Макс Ферстаппен. По крайней мере, Льюис мог бы изменить это с помощью Ferrari».