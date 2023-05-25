Пиастри: Три часа тренировок – это лучше, чем 45 минут в Ф2

Оскар Пиастри надеется, что в Монако у команды McLaren есть шансы выступить лучше, чем в Майами, где она не заработала очков: машине MCL60 больше подходит и конфигурация трассы, и погодные условия, которые ожидаются в этот уик-энд.

Оскар Пиастри: «Перед этапом в Майми мы предвидели, что некоторые повороты трассы не лучшим образом подходят нашей машине, и эти предчувствия подтвердились. Кроме того, по ходу гонки у меня и у Ландо Норриса возникли некоторые проблемы, и со стороны могло показаться, что они более серьёзные, чем были на самом деле.

После того Гран При мы детально всё проанализировали, и надеюсь, что в этот уик-энд нам удастся предпринять ряд шагов, чтобы добиться улучшений. Надеюсь, конфигурация трассы в Монако больше подходит MCL60, но также здесь ожидается более прохладная погода, чем в Майами, где на работе машины также негативно сказывалась жара.

Понятно, что эта трасса по конфигурации радикально отличается от американской, но при этом мы должны приложить максимум усилий, чтобы ликвидировать наши слабые места.

Трасса мне знакома по выступлениям в Формуле 2, но разумеется, на машинах Формулы 1 мы едем намного быстрее. Но всё-таки сейчас у нас будет три часа тренировок, и это намного лучше, чем те 45 минут, которые отводятся на адаптацию к трассе в молодёжных сериях.

Конечно, хочется как можно лучше начать уик-энд и постепенно наращивать скорость. Хотя на это у нас достаточно времени, но по ходу уик-энда условия могут меняться – впрочем, в этом плане все будут примерно в равном положении».

В этот уик-энд в Индианаполисе у команды Arrow McLaren весьма высоки шансы на победу в легендарной Indy 500, поскольку все её четыре машины стартуют в первой десятке. Но, по словам Оскара, его эта гонка пока мало интересует: «Если честно, мне это не очень близко. Когда видишь, как гонщики там входят в первый поворот на скоростях, превышающих 380 км/ч, то поневоле задумываешься, что может произойти, если что-то пойдёт не так. Хотя не исключаю, что после Формулы 1 я попробую свои силы и в IndyCar. Но это произойдёт ещё не скоро».