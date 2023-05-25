Стролл: На трассе в Монако нужно доверять интуиции

Накануне Гран При Монако гонщики Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл рассказали об особенностях городской трассы.

Фернандо Алонсо: «В каком-то смысле гонка в Монако домашняя для меня, поскольку я живу рядом с трассой! Здорово вернуться за руль после отмены Гран При на прошлой неделе, но мы надеемся, что все в Италии в безопасности, а решение не проводить гонку было корректным.

Гонщики Формулы 1 всегда ждут этап в Монако. Ничто не сравнится с выступлениями на этих улицах. Нам интересно, как поведёт себя машина на такой медленной трассе, как эта. В этот уик-энд важно найти правильные настройки и как можно быстрее набрать темп.

Обгонять в Монако сложно, поэтому позиция на стартовой решётке будет иметь решающее значение для воскресного результата. Если мы сильно проведём субботу, то сможем рассчитывать на ещё один хороший результат в этот уик-энд».

Лэнс Стролл: «Мы хотим как можно скорее вернуться на трассу, но при этом все в команде продолжают думать о людях, пострадавших в регионе Эмилия-Романья. Нам нравится гоняться в Имоле, но безопасность всех должна быть на первом месте. Мы признаём, что было принято правильное решение об отмене гонки.

Гран При Монако – особенный этап, не похожий на другие. На этой трассе важно полностью выложится и поддерживать максимальную концентрацию, ведь на каждом круге приходится атаковать больше, чем на любой другой трассе в календаре.

В Монако нет длинных прямых – только узкие и извилистые улицы, поэтому времени на размышления нет – нужно доверять интуиции. Я уже говорил, что считаю привилегией выступать в гонках на трассе с такой богатой историей. У меня связано много отличных воспоминаний об эпичных Гран При в Монако».