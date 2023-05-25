В FIA изменили правила двойных жёлтых флагов, поправка вступает в силу немедленно.

Прежде при появлении двойных жёлтых флагов – когда машина стоит в опасном положении или на трассе работают люди, гонщики должны были соблюдать общую для всех «дельту времени», не обгонять и быть готовыми остановиться. Теперь на опасном участке придётся действовать иначе.

«Дельта времени», которой должен следовать гонщик в режиме виртуального и реального автомобиля безопасности, будет сбрасываться в зоне действия двойных жёлтых флагов. Гонщик заранее услышит предупреждение, на дисплее загорится «ноль» и нужно будет сбросить скорость до более низких значений. После окончания зоны двойных жёлтых флагов вновь появится индикация положительной или отрицательной дельты, гонщик сможет догнать или, при необходимости, отпустить пелотон, и дальше действовать по прежним правилам.