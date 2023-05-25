В Mercedes привезли машину с широкими понтонами

Когда в начале прошлого сезона команда Mercedes выставила машину с очень маленькими, практически отсутствующими боковыми понтонами, эту идею считали чуть ли не революционной. Понадобилось полтора года, чтобы от неё отказаться.

В 2022-м машина страдала раскачкой, что не позволяло оценить её реальный потенциал, а когда от раскачки избавились, выяснилось, что минимальные боковые понтоны не дают нужного эффекта. Машине не хватало стабильности и прижимной силы, так что уже в марте руководитель Mercedes AMG Тото Вольфф признал – команда ошиблась при выборе концепции новой машины.

Построить новое шасси в условиях ограниченного бюджета и плотного календаря почти невозможно, но Вольфф заявил, что команда решила отказаться от выбранной концепции, чтобы обеспечить хороший базис на следующий сезон.

Новую версию шасси готовили несколько месяцев и планировали выставить в Имоле, но этап отменили, а обновлённую машину привезли в Монако. Уже по первым фотографиям видно, что боковые понтоны получили более традиционную форму.