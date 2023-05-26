Алонсо: Я хочу быть частью этой команды

В Монако Фернандо Алонсо говорил о прогрессе команды и переходе на моторы Honda в 2026-м…

Фернандо Алонсо: «Нужна ли команде Формулы 1 собственная силовая установка для победы в чемпионате? Нет. Но команда на верном пути.

Всегда лучше, когда вы разрабатываете силовую установку вместе с шасси и можете заранее всё интегрировать. Статус заводской команды имеет ряд важных преимуществ. Но это не значит, что до 2026 года у Aston Martin не будет шансов выиграть чемпионат.

В конце этого месяца команда переедет в новое здание на нашей базе, в следующем году заработает новая аэродинамическая труба. Много всего происходит. Я хочу быть частью этой команды на многие годы – гонщиком или в какой-то другой роли – это большая честь для меня».