Болельщики выберут дизайн машин Williams в цветах Gulf

Компания Gulf и Williams Racing объявили голосование среди болельщиков, которым предстоит выбрать один из четырёх предложенных вариантов оформления машины, и тот, который наберёт больше всего голосов, команда будет использовать на этапах в Сингапуре, Японии и Катаре.

Разумеется, во всех четырёх вариантах так или иначе использована традиционная цветовая гамма Gulf, американской нефтегазовой компании, у которой исторически тесные связи с миром автоспорта, а в этом году она стала спонсором Williams.

У каждого из четырёх вариантов оформления своё название: «Смелее смелого», «Современный», «Провидческий» и «Традиционный». Тот, который выберут болельщики, найдёт отражение не только в раскраске машин Алекса Элбона и Логана Сарджента на трёх осенних этапах сезона, но и в раскраске комбинезонов гонщиков.

Голосование пройдёт в три тура, первый из них начинается уже сегодня, 26 мая. Результаты голосования будут объявлены в среду 12 июля, и шоу-кар Williams в этом оформлении будет представлен на Фестивале скорости в Гудвуде.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Я очень рад объявить голосование по выбору раскраски машины, которое проходит в рамках партнёрских договорённостей между Gulf и Williams Racing. Вариант оформления, который победит, станет символом сотрудничества двух брендов, знаменитых в мире автоспорта.

Наши болельщики, участвующие в голосовании, смогут лично повлиять на ход истории, и мне уже не терпится узнать, какой из вариантов победит».