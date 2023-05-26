Ф3: Габриэле Мини выиграл квалификацию в Монако

Гонщик команды Hitech Габриэле Мини показал лучшее время в квалификации третьего этапа сезона в Монако. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует Дино Беганович.

В этом году Формула 3 впервые в новейшей истории приехала в Монако. Круг городской трассы слишком короткий (3337 метров), поэтому чтобы все 30 гонщиков смогли проехать попытки, не мешая друг другу, их разделили на две группы, в распоряжении каждой из которых отводилось по 16 минут. Первую «Группу А» составили гонщики с чётными номерами, вторую «Группу B» – с нечётными.

Распределение позиций на старте воскресной гонке претерпело изменения вслед за форматом квалификации. Гонщик из группы, чьё время оказалось самым быстрым, завоёвывает поул. Самый быстрый гонщик из второй группы занимает второе место на старте на воскресной гонки, а затем стартовые позиции чередуются между группами.

Гонщики, занявшие первые 12 мест, формируют обратную стартовую решётку субботней гонки – шестой самый быстрый гонщик из второй группы стартует с поула, а шестой самый быстрый гонщик из первой группы займёт второе место на старте. По аналогичному принципу распределяются оставшиеся 10 мест на старте.

В первой группе квалификации на попытки выехали Беганович, Форнароли, Гёте, Соси, Колапинто, Эдгар, Монтойя, Браунинг, Виллагомес, Грей, Коэн, Мэнселл, Бедрин, Гарсия и Фария. Под безоблачным небом и ярким солнцем гонщики сразу отправились на трассу, как только секундомер начал обратный отсчёт.

Молодые пилоты постепенно набирали скорость. Первым конкурентоспособное время показал Оливер Гёте, но его результат сразу же превзошёл Кристиан Мэнселл. Гонщики сменяли друг друга на первой строчке пока Дино Беганович не проехал круг за 1:25.308 с.

После серии быстрых кругов гонщики проехали по медленному кругу, чтобы охладить шины, а затем продолжили атаковать. Люк Браунинг возглавил протокол (1:24.650 с). Беганович тоже улучшил своё время, но уступил гонщику Hitech чуть больше двух десятых.

За три минуты до конца сессии на трассе появились жёлтые флаги из-за Оливера Гёте, который заехал в «карман» в первом повороте.

В этот же момент Монтойя показал лучшее время, но Браунинг проехал свой круг ещё быстрее – 1:23.883 с. В последней попытке Дино Беганович ответил и вернул себе первое место, опередив Браунинга всего на 0,003 секунды.

По ходу сессии несколько гонщиков проезжали повороты в опасной близости от барьеров, а уже после истечения времени на решающем быстром круге Монтойя разбил заднюю правую подвеску. Тем не менее, Себастьян сохранил третье место. Никита Бедрин по итогам сессии записал на свой счёт седьмое время – 1:25.742 с.

После небольшой паузы на трассу выехали участники «Группы B» – Арон, О’Салливан, Бортолето, Фредерик, Цолов, Боя, Мини, Коллет, Смит, Йини, Марти, Бартер, Барнард, Флёрш и Вишницкий.

Как и в первой группе, гонщики постепенно наращивали темп. Первым ориентир установил Пол Арон (1:26.150 с). Вскоре результат эстонского гонщика по очереди превзошли Чао Коллет и Габриэле Мини – 1:24.946 с.

Пол Арон задел барьер левой стороной в последнем повороте, но удар получился не сильным, и гонщик Prema продолжил попытку.

Время Мини смог улучшить Хосе-Мария Марти, когда до конца сессии оставалось чуть больше шести минут – 1:24.850 с. Гонщик Campos недолго лидировал – Арон и Мини по очереди превзошли его результат. В итоге по итогам первой серии быстрых кругов лидером остался Мини – 1:24.148 с.

Охладив шины, гонщики переключились на финальные попытки. Мини улучшил свой результат, проехав круг за 1:23.278 секунды – быстрее лучшего результата «Группы А». Чао Коллет прибавил и поднялся с 10-й на 3-ю строчку. Лидер чемпионата Габриэль Бортолето закончил сессию с четвёртым временем.

По результатам двух квалификационных сессий поул в воскресной гонке завоевал Габриэле Мини. В субботнем спринте с первой позиции стартует Грегуар Соси.

Результаты "Группы A"

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Д.Беганович Prema Racing 1'23.880 — 10 2. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1'23.883 0.003 10 3. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1'24.122 0.242 10 4. Ф.Колапинто MP Motorsport 1'24.242 0.362 11 5. Л.Форнароли Trident 1'25.264 1.384 10 6. Г.Соси ART Grand Prix 1'25.456 1.576 11 7. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1'25.742 1.862 10 8. Д.Эдгар MP Motorsport 1'25.749 1.869 11 9. О.Гёте Trident 1'25.870 1.990 10 10. К.Мэнселл Campos Racing 1'26.055 2.175 11 11. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1'26.141 2.261 11 12. О.Грей Rodin Carlin 1'26.542 2.662 11 13. И.Коэн Rodin Carlin 1'27.041 3.161 11 14. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1'27.147 3.267 10 15. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1'29.556 5.676 10

Результаты "Группы B"

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1'23.278 — 11 2. П.Арон Prema Racing 1'24.152 0.874 11 3. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1'24.357 1.079 11 4. Г.Бортолето Trident 1'24.679 1.401 10 5. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1'24.763 1.485 11 6. Х.Марти Campos Racing 1'24.770 1.492 10 7. З.О'Салливан Prema Racing 1'24.873 1.595 11 8. Н.Цолов ART Grand Prix 1'24.911 1.633 10 9. М.Боя MP Motorsport 1'25.123 1.845 11 10. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1'25.158 1.880 10 11. Х.Бартер Campos Racing 1'25.267 1.989 11 12. К.Фредерик ART Grand Prix 1'25.888 2.610 11 13. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1'26.040 2.762 11 14. Х.Йини Rodin Carlin 1'26.303 3.025 11 15. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1'26.390 3.112 11