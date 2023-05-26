Гуаньюй Чжоу: В этом году я лучше готов к Монако

В 2022-м в Монако Гуаньюй Чжоу показал последнее время в квалификации. В четверг гонщик Alfa Romeo выразил уверенность, в этот уик-энд его результат будет выше.

Гуаньюй Чжоу: «Здорово вернуться в Монако. В прошлом году я провёл достаточно сложный уик-энд – в квалификации я выбыл из борьбы уже в первой сессии из-за красных флагов, но сейчас чувствую, что лучше готов к Монако. Мне комфортнее в машине и я знаю, что смогу раньше начать атаковать на пределе.

Надеюсь, мы хорошо проведём уик-энд. Команде нужны очки после проблем в прошлых гонках. В Майами мы уже сделали хороший шаг вперёд, в Монако команда привезла новинки, и я надеюсь, что они позволят сделать следующий шаг.

Соперники постоянно готовят новинки. Нам с этим сложнее, поскольку наша команда меньше, и требуется больше времени. Изначально мы готовили новинки к Имоле, но поставим их на машину в Монако, хотя более точное представление об их эффективности получим в Барселоне.

В Монако важно быть уверенным в машине. Я думаю, что обновления помогут в этом. В этом году разница между выходом в финал или вторую часть квалификации может составлять всего одну или две десятых. Когда отрывы такие плотные, уверенности в машине может оказаться достаточно для выхода в следующую сессию».