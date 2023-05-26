Хорнер: Red Bull переросла роль клиентской команды

На пресс-конференции в пятницу руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил о переходе на собственные моторы в союзе с Ford в сезоне 2026 года.

Кристиан Хорнер: «Безусловно, это дорогое решение. Но мы переросли роль клиентской команды. Сейчас для нас наличие силовой установки, полностью интегрированной в шасси, та синергия, когда инженеры двигателя и шасси сидят рядом на одной базе, даёт серьёзные преимущества.

Мы бы не сделали этот шаг, если бы не решение Honda об уходе из Формулы 1. И мы должны быть благодарны им за этот импульс для создания нашего собственного двигателя и рабочих мест.

С Honda мы впервые могли повлиять на определённые параметры двигателя, но в сезоне 2026 года выйдем на совершенно другой уровень».