Леклер: Мы готовились к квалификации, а не к гонке

Шарль Леклер показал второе время во второй тренировке Гран При Монако, уступив Максу Ферстаппену всего 0,065 секунды. Гонщик Ferrari рассказал, что в пятницу команда всё внимание уделила подготовке к квалификации.

Его напарник Карлос Сайнс по итогам тренировки оказался на третьей строчке протокола, но незадолго до конца сессии разбил машину.

Шарль Леклер (2-й): «Сложный день, поскольку машина ведёт себя совсем не так, как должна. Нам предстоит как следует изучить настройки машины и поработать, чтобы завтра у меня были правильные ощущения от SF-23.

На этой трассе всё зависит от квалификации, поэтому мы не проводили симуляцию гонки, а сосредоточились на том, чтобы как можно лучше подготовиться к субботней сессии».

Карлос Сайнс (3-й): «В целом, день получился позитивным. Мы были быстры в обеих сессиях, и машина хорошо управлялась. Завтра я хочу попробовать ещё несколько настроек, чтобы прибавить, но, в целом, мы достаточно конкурентоспособны.

Конечно, мало хорошего в том, что я закончил сессию так, как закончил. Я допустил небольшой просчёт, пытаясь найти предел. Я прошу прощения у команды и механиков за то, что добавил им работы».