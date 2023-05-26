Магнуссен: У нашей машины нет сильных и слабых мест

В Монако Haas проведёт 150-ю гонку в своей истории. На пресс-конференции в четверг Кевин Магнуссен рассказал, как изменилась команда за эти годы, и выразил надежду, что в этот уик-энд сможет заработать очки.

Кевин Магнуссен: «Как быстро летит время! У меня нет ощущения, что мы провели уже столько гонок, и прошло столько времени. Команда Haas стала для меня домом в Формуле 1, ведь я здесь провёл большую часть гонок, не считая одного сезона в McLaren и одного сезона в Renault.

Команда заметно изменилась за эти годы. Структура практически не поменялась – мы продолжаем сотрудничать с Dallara и Ferrari, но команда заметно выросла, к нам присоединились новые сотрудники.

Haas пришла в Формулу 1 как действительно новая команда, создав всё с нуля. Это интересный подход, который отличается от других команд. Я считаю, что мы добились большого успеха. Джин Хаас и Гюнтер Штайнер многое для этого сделали.

Самые приятные воспоминания? Первое место в квалификации в Бразилии в прошлом году. Тот поул стал большим сюрпризом – не думаю, что кто-то ожидал такой результат от Haas.

В этом году нам не удаётся добиться стабильности в результатах, но у нас хорошая машина с точки зрения скорости, в чём мы убедились на трассах разного типа. Это придаёт мне уверенности, что и в Монако мы хорошо выступим.

У нашей машины нет специфичных слабых или сильных сторон, но она позволяет бороться за позиции в первой десятке. В Майами все добрались до финиша, по ходу гонки даже не было жёлтых флагов, и в такой ситуации я финишировал десятым. Команда стремится зарабатывать очки в каждой гонке».