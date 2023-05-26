Мекис: Пока я продолжаю отдавать все силы Ferrari

Гонщики Ferrari завершили пятничные тренировки в Монако, показав 2-е и 3-е время, хотя под конец дня Карлос Сайнс разбил машину. Тем не менее, Лоран Мекис, спортивный директор Скудерии, считает, что первый день этого важного гоночного уик-энда сложился относительно нормально.

Лоран Мекис: «В целом можно сказать, что тренировки прошли неплохо, мы хотели дать обоим гонщикам возможность как можно больше поработать на трассе, и это осознанный подход – все видели, что наши машины почти не стояли в гараже.

При этом мы понимаем, что нужно продолжать трудиться, чтобы уверенность гонщиков окрепла, чтобы они могли в полной мере задействовать потенциал машины, и этот процесс ещё идёт. Мы знаем, что оба – и Шарль и Карлос – способны показывать очень высокие скорости на этой трассе, и наша задача – создать для них правильные условия».

Поскольку Мекису предстоит переход в AlphaTauri, и он должен сменить Франца Тоста на посту руководителя команды, но пока продолжает работать в Ferrari, то ему задали вопрос, когда может состояться этот переход.

«Решение о том, когда конкретно это может произойти, пока не принято, – ответил французский специалист. – А до этого момента я продолжу отдавать все силы Скудерии, выкладываться на 100% и носить красную униформу!»