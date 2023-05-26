Пьер Гасли: В Монако важно развить начатое в Майами

На пресс-конференции FIA в Монако между Пьером Гасли и Шарлем Леклером произошёл забавный диалог.

Британский журналист Том Кларксон, который обычно ведёт эти пресс-конференции, задал гонщику Alpine F1 вопрос об эпизоде, произошедшем во время недавнего благотворительного футбольного матча. «Это правда, что на поле ты блокировал Шарля Леклера, хотя вы играли за одну команду?»

Гасли ответил, что это неправда, хотя такой эпизод как-то раз был, но не в матче этого года. Однако Леклер с ним не согласился: «А я думаю, что сейчас это повторилось! И у меня есть фото, это подтверждающее. Но я не знал, что это был ты, а ты, думаю, не знал, что это был я. Но мы действительно вели борьбу за мяч!»

«Это лишь говорит о том, что надо повышать уровень мастерства! Но самое главное, что наша команда победила. Отлично поиграли в футбол, это была хорошая тренировка перед началом гоночного уик-энда, – сказал Пьер, а когда все отсмеялись, продолжил. – В Монако для нас важно развить начатое в Майами, где мы были способны на более высокий темп, и обе машины Alpine финишировали в первой десятке.

Разумеется, нам хочется выступать лучше, чем в начале года. Будем надеяться, что в этот уик-энд так и будет. Прежде всего надо добиться стабильности, ведь я не думаю, что мы очень много уступаем Ferrari или Mercedes. Однозначно, у нашей машины есть определённый потенциал, и надо научиться его полностью раскрывать. От гонки к гонке на А523 будут появляться те или иные технические новинки, и я надеюсь, что они помогут нам сократить отставание от соперников.

У всех в команде одинаково высокий боевой настрой, все хотят, чтобы Alpine была в группе лидеров, и с одной стороны, перед Майами руководство компании нас критиковало, с другой, за этой критикой стоит огромное желание подняться на более высокий уровень. Все прилагают максимум усилий, чтобы команда продолжала показывать хорошие результаты, ведь в предыдущие пару лет она демонстрировала прогресс.

В этом году мы начали сезон не лучшим образом, но все настроены на упорную работу, чтобы с каждым этапом сезона продвигаться всё дальше вперёд и постепенно прибавлять».