Юки Цунода: У меня на один повод для волнений меньше

На днях немецкая пресса цитировала советника Red Bull по автоспорту Хельмута Марко, который подтвердил, что команда AlphaTauri не продаётся, а кооперация с Red Bull Racing усилится. В Монако Юки Цунода выразил надежду, что теперь сотрудники AlphaTauri перестанут переживать о своём будущем и сосредоточатся на гонках.

Юки Цунода: «Хорошая новость для AlphaTauri, особенно для инженеров и механиков. Теперь они смогут полностью сосредоточиться на гонках, поскольку ранее большая часть из них действительно переживала о будущем команды.

Я считаю, что в Red Bull приняли правильное решение, ведь у команды богатая история, и было бы жаль от неё отказаться.

Кроме того, это хорошая новость для меня. Теперь у меня на один повод для волнений меньше».