В FIA не допустят злоупотреблений в квалификации

В Монако почти всё зависит от квалификации, что порой приводит к злоупотреблениям. Не раз бывало так, что показав отличное время на первом быстром круге в финале квалификации, гонщик во второй попытке попадал в небольшую аварию, испортив соперникам быстрый круг.

Некоторые гонщики настаивают на том, чтобы в FIA аннулировали время первого быстрого круга в финале, если второй закончился аварией. Такое правило пока не принято, но в Монако Карлос Сайнс рассказал, что в FIA будут крайне внимательно рассматривать причины любых инцидентов в квалификации.

Карлос Сайнс: «Гонщики активно продвигают эту поправку, поскольку если в первой попытке вы оказались на первом ряду стартового поля, то во второй вам меньше терять, чем остальным.

В FIA уже в Баку сказали нам, что любой подобный инцидент будут рассматривать особенно тщательно, и если посчитают его хотя бы отчасти преднамеренным, то результаты будут пересмотрены. Непонятно только, как они узнают, намеренно это сделано или нет?»