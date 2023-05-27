Боттас: Я уже почувствовал перемены к лучшему

В пятницу Валттери Боттас попал в первую десятку, его напарник по Alfa Romeo оказался чуть позади, но оба гонщика довольны подготовленными командой новинками…

Валттери Боттас (8-й): «Хороший, продуктивный день, позволивший нам опробовать наши новинки. Я уже почувствовал перемены к лучшему, но нужно ещё поработать, чтобы максимально использовать их потенциал. Тем не менее, это позитивный знак. В плотной борьбе команд средней группы любой прогресс может оказать очень серьёзное влияние.

В целом, интересный день. Сцепление с трассой улучшалось с каждым кругом, как и моя уверенность в себе – так всегда в Монако. Всем мешал трафик, но сегодня мы хорошо ориентировались в ситуации.

Теперь нужно сосредоточиться на квалификации: ощущения позитивные, если за ночь мы сможем ещё немного прибавить, то сможем участвовать в борьбе».

Гуаньюй Чжоу (13-й): «Неплохой день. В первой сессии было непросто найти оптимальный ритм, но во второй мы здорово прибавили.

Первые впечатления от новинок – весьма позитивные, хотя мы только начинаем с ними работать. Очевидно, что ещё есть возможность прибавить, что мы и постараемся сделать к субботе.

Похоже, мы смогли продолжить с той же точки, на которой остановились в Майами, так что я с нетерпением жду квалификацию. Постараемся заработать очки».