Ф3: Марти выиграл субботний спринт в Монако

Хосе-Мария Марти одержал победу в субботнем спринте Формулы 3 в Монако. Вместе с ним на подиум в княжеской ложе поднялись Леонардо Форнароли и Грегуар Соси.

По итогам пятничной квалификации с поула в спринте должен был стартовать Соси, но стюарды оштрафовали его потерей трёх позиций за то, что он не замедлился под жёлтыми флагами. Три позиции на старте потерял и Мари Боя за блокировку Зака О’Салливана в квалификации. Таким образом, субботнюю гонку Формулы 3 с поула начал Хосе-Мария Марти.

На старте Марти сохранил позицию, Соси отыграл обогнал Барнарда и поднялся на третье место. Джонни Эдгар, стартовавший 16-м, уткнулся в барьер в первом повороте после контакта с Оливером Гёте. Стюарды признали произошедшее гоночным инцидентом.

На трассу выехал автомобиль безопасности, чтобы маршалы могли эвакуировать машину гонщика MP Motorsport. Гарсия, Йини, Фария и Боя повредили машины по ходу первого круга, но смогли добраться до боксов. Из этой четвёрки гонку продолжили только Алехандро Гарсия и Хантер Йини.

Гонка возобновилась на шестом круге из двадцати трёх. На рестарте тройка лидеров сохранила позиции, а в шпильке Франко Колапинто обогнал Тейлора Барнарда в борьбе за четвёртое место. Позади на въезде в тоннель Томми Смит после борьбы с Гёте левым колесами задел барьер, но смог продолжить гонку на двадцатой позиции. За этот инцидент Гёте получил 10-секундный штраф.

Наиболее плотная борьба на трассе развернулась за десятое место – Пол Арон сдерживал атаки Габриэле Мини, который даже за счёт DRS ничего не мог сделать с гонщиком Prema на узкой городской трассе.

На шестнадцатом круге Никола Цолов в контактной борьбе опередил в шпильке Никиту Бедрина в борьбе за 14-е место.

Хосе-Мария Марти уверенно доехал до финиша на первой позиции, опередив Леонардо Форнароли на восемь секунд. Для гонщика Campos эта победа стала второй в сезоне после успеха в субботней гонке в Бахрейне.

Благодаря второму месту, 18-летний итальянец Форнароли впервые в Формуле 3 поднялся на подиум. Третье место Грегуара Соси позволило ему до 17 очков сократить отставание от лидера чемпионата Бортолето, который финишировал шестым. На третье место в личном зачёте поднялся Марти с отставанием 28 очков от первого места.

Лучший круг гонки показал Хью Бартер, финишировавший 25-м. Никита Бедрин закончил спринт на 15-й позиции.

Пилот Команда Круги 1. Х.Марти Campos Racing 23 2. Л.Форнароли Trident 23 3. Г.Соси ART Grand Prix 23 4. Ф.Колапинто MP Motorsport 23 5. Т.Барнард Jenzer Motorsport 23 6. Г.Бортолето Trident 23 7. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 23 8. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 23 9. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 23 10. П.Арон Prema Racing 23 11. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 23 12. Д.Беганович Prema Racing 23 13. З.О'Салливан Prema Racing 23 14. Н.Цолов ART Grand Prix 23 15. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 23 16. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 23 17. О.Гёте Trident 23 18. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 23 19. И.Коэн Rodin Carlin 23 20. К.Мэнселл Campos Racing 23 21. Т.Смит Van Amersfoort Racing 23 22. О.Грей Rodin Carlin 23 23. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 23 24. К.Фредерик ART Grand Prix 23 25. Х.Бартер Campos Racing 23 26. А.Гарсия Jenzer Motorsport 23 27. Х.Йини Rodin Carlin 20 28. Р.Фария PHM Racing by Charouz 01 29. М.Боя MP Motorsport 01 30. Д.Эдгар MP Motorsport 01