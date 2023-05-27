Ферстаппен: В квалификации нужно было рисковать

Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в Монако, хотя до последнего момента казалось, что поул достанется не ему.

Макс Ферстаппен (1-й): «Я очень доволен, ведь мы знали, что в этот уик-энд у нас будут некоторые сложности, и хотя вчера отработали не лучшим образом, мы постепенно прибавляли. Но в квалификации нужно было полностью выложиться и рисковать, поставив на карту всё.

В решающей попытке первый сектор не был идеальным, в 1-м повороте я действовал слишком осторожно. Понимая, что отстаю, на последнем секторе я выжал из машины всё, несколько раз чиркнув по барьерам, но в итоге очень рад, что завоевал поул на этой трассе.

Завтра нужно будет хорошо стартовать, ведь в Монако перед 1-м поворотом совсем короткий разгон, но по ходу гонки может многое произойти – может выезжать автомобиль безопасности, пойти дождь и так далее. Можете сами продолжить этот список – в общем, надо учитывать влияние такого фактора, как хаос.

Но думаю, что наша машина способна на хороший темп, поэтому самое главное – сохранять спокойствие».

Серхио Перес (20-й): «Я был доволен балансом машины, и затем по ходу первой квалификационной сессии вы естественным образом прогрессируете, стараясь найти новый предел возможного. Но когда я входил в 1-й поворот, машину начало разворачивать, и это произошло довольно поздно, когда я уже ничего не мог предпринять.

Я превратился в пассажира, мне было некуда деться, я не мог срезать поворот, но и вписаться в него тоже не мог, и всё закончилось тем, что я врезался в отбойник.

С моей стороны это была серьёзная ошибка, я приношу команде извинения. Я очень недоволен собой, и завтра меня ждёт очень тяжёлый день, ведь отыгрывать позиции будет сложно».