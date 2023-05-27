Формула 2: Иваса выиграл спринт и вышел в лидеры серии

В субботнем спринте с поул-позиции в Монако стартовал Айзек Хаджар, французский дебютант команды Hitech, для которого эта трасса почти домашняя, так что ему, конечно, хотелось отличиться. Забегая вперёд, скажем, что ему это не удалось.

В квалификации он показал десятое время, и по регламенту Формулы 2 ему предстояло начинать короткую гонку с первой позиции, что на городской трассе, где крайне сложно обгонять, практически залог успеха.

Но со второй позиции стартовал Аюму Иваса, а с третьей – Джехан Дарувала, и оба были настроены воинственно и пообещали использовать любой шанс, чтобы победить.

Хаджар хорошо тронулся с места, смог защитить свою позицию от атаки Ивасы и сохранил лидерство. Но уже на первом круге в шикане на выходе из туннеля возник завал из-за того, что Клемент Новалак сзади врезался в машину Куша Майни, и Dallara индийца развернуло.

Новалаку удалось вернуться в боксы, но пришлось менять носовой обтекатель, Майни смог продолжить движение, а вот Рой Ниссани и Ральф Бошунг с дистанции сошли. Артур Леклер тоже был среди участников завала, и ему тоже пришлось внепланово посетить боксы, но на трассу он вернулся.

Выехал автомобиль безопасности, а стюарды занялись расследованием инцидента.

На шестом круге борьба возобновилась, и сначала казалось, что Хаджар неплохо провёл рестарт, но тут же выяснилось, что у него какие-то проблемы с машиной: она потеряла скорость, и все соперники просто проехали мимо. Сначала Айзек по радио предположил, что проколото колесо, а затем выдвинул другую версию, что дело в двигателе.

При этом он продолжал движение и добрался до боксов, поэтому обошлось без жёлтых флагов. Тем временем стало известно, что Новалак получил штраф за превышение скорости на пит-лейн.

Теперь в гонке лидировал Иваса, которому уже удалось создать 2-секундный отрыв от Дарувалы, а третьим ехал американец Джек Кроуфорд, напарник невезучего Хаджара, но он в свою очередь уже поотстал от Джехана – возможно, потому, что его прессинговал опытный Ричард Ферсхор.

Тем временем Дарувала явно прибавил, сократив наполовину отставание от лидера, тогда как его преимущество перед Кроуфордом уже превысило четыре секунды, а вскоре достигло пяти.

Когда гонка перевалила за экватор, Дарувале удалось подобраться к Ивасе достаточно близко, чтобы уже можно было использовать систему DRS, однако Аюму на это отреагировал и прибавил. Но прибавил и Джехан, и можно было предположить, что ближе концу гонки он сможет доставить беспокойство японскому гонщику молодёжной программы Red Bull. В поворотах он подъезжал к машине команды DAMS довольно близко, но на прямых Иваса снова отрывался.

Ферсхор продолжал ехать, буквально уткнувшись в коробку передач машины Кроуфорда, но обгонять не получалось, хотя голландец громко переживал, общаясь с командой по радио, что соперник едет слишком медленно. Казалось бы, все условия для атаки? Тем более, на кону подиум. Но это Монако, и здесь любые манёвры сопряжены с риском, и Ферсхору меньше всего хотелось разбить машину.

Но в похожей ситуации были и другие гонщики: того же Ричарда уже прессинговал Зейн Мэлони, Фредерик Вести подобрался к Тео Пуршеру, претендуя на 8-е место, а датчанина собирался атаковать Энцо Фиттипальди.

Но тут размеренный ход событий был прерван вылетом Амори Кордила в том же 5-м повороте, где сегодня в отбойник врезался Льюис Хэмилтон. Вновь выехал автомобиль безопасности. До финиша оставалось 7 кругов.

Рестарт был дан на 25-м круге. Иваса действовал очень грамотно, сохранив лидерство, Дарувала его преследовал, но самое любопытное, что его пытался атаковать Кроуфорд, который ещё недавно очень сильно отставал, но сейчас решил воспользоваться тем, что все отрывы нивелировались.

При этом Иваса всего за один круг смог отъехать от Дарувалы на четыре с лишним секунды, что говорит о его умении прогревать резину быстрее соперников.

Деннис Хаугер мог спровоцировать очередной выезд сейфти-кара, когда не вписался в шикану на выезде из туннеля, и его машина довольно высоко и весьма эффектно подлетела на поребрике. Но техника выдержала приземление, и он продолжил движение.

За пару кругов до финиша Артур Леклер попытался опередить Куша Майни и уже пошёл было в атаку на главной прямой, но тому удалось удержаться впереди. Впрочем, это был спор всего лишь за далёкую 14-ю позицию.

Но тут гонка финишировала, и Аюму Иваса добавил в свой актив победу в субботнем спринте в Монако, в третий раз в сезоне поднявшись на вершину подиума. Благодаря этому японский гонщик возглавил личный зачёт молодёжной серии.

Вторым клетчатый флаг увидел Джехан Дарувала, в полутора секундах за ним – Джек Кроуфорд, которого так и не смог опередить Ричард Ферсхор несмотря на все старания.

Завтра утром в Монако пройдёт основная гонка Формулы 2, в которой с поула стартует Фредерик Вести, сегодня занявший 9-е место.