Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер доволен поулом Макса Ферстаппена и сожалеет об аварии Серхио Переса…

Кристиан Хорнер: «Это был один из лучших кругов Макса в квалификации. Подъезжая к Бассейну, он отставал от Фернандо на 0,2 секунды, но на последнем секторе, коснувшись барьера с обоих сторон, смог сохранить скорость и отыграть отставание.

У меня смешанные эмоции. Я в восторге от выступления Макса, но сожалею об аварии Переса – он слишком рано выбыл из борьбы. Могу только предположить, что он отвлёкся на ехавшую справа Alpine, поэтому ошибся в первом повороте.

На квалификации в Монако почти всё зависит от мастерства гонщика, скорость машины здесь не имеет большого значения. И Макс смог добиться необходимого результата.

Фернандо и Макс уважают друг друга. Они очень похожи. Они сделаны из одного материала и оба классные гонщики. Они оба хотят выиграть эту гонку, и я уверен, что Фернандо видит шанс и знает, насколько важен завтрашний старт. Первые 500 метров могут определить победителя этого Гран При.

Думаю, Пересу придётся заменить шасси. Несколько лет назад Макс стартовал здесь позади и смог заработать очки. Такой завтра будет задача для Серхио».