Крак: Одолеть Red Bull непросто, но мы попытаемся

Майк Крак, руководитель команды Aston Martin надеется, что в Монако у его гонщиков есть шанс показать высокие результаты в квалификации, а 14-е время Фернандо Алонсо в третьей тренировке его не слишком беспокоит. Сессия была прервана из-за аварии Льюиса Хэмилтона, поэтому испанец не успел закончить свой круг.

Майк Крак: «Не думаю, что из-за этого мы недополучили какую-то информацию, хотя на Фернандо под конец сессии обстоятельства всё-таки сказались. Лэнс Стролл при этом успел доехать круг до конца, а Фернандо пришлось сбросить скорость из-за жёлтых флагов, которые потом сменились на красные.

Но в Монако такое бывает, здесь важно оказаться на трассе в удачный момент, поэтому посмотрим, как будет складываться квалификация. Думаю, в основном рост скоростей связан с улучшением состояния покрытия, но Фернандо не смог показать хорошее время из-за того, что по ходу первой серии кругов ему не удалось правильно пройти 1-й поворот, вторая попытка была уже лучше, а потом на трассе появились жёлтые флаги.

Но, как мы видим, результаты очень плотные, и всё будет зависеть от того, как сложится квалификация. Если нам не помешают проблемы с трафиком, то думаю, что мы сможем побороться за хорошие результаты. Одолеть Red Bull непросто, но мы попытаемся. Победа в гонке – уже совсем другая история, до этого ещё далеко».