В пятницу Макс Ферстаппен возглавил протокол, но не был доволен машиной. Консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал о возникших проблемах…

Хельмут Марко: «Проблемы были связаны с настройками, которые мы нашли в среду на симуляторе и скопировали на машину. Они казались нам очень удачными, а на трассе не сработали. Но мы внесли коррективы и сейчас движемся в верном направлении. Настройки пока не совсем оптимальные, но мы понимаем, что делать.

Наш главный соперник – Леклер, Ferrari сильнее в медленных поворотах и лучше разгоняется. Хэмилтон быстр за рулём Mercedes, но у другой машины удивительно много проблем. Алонсо из-за трафика не смог чисто проехать круг, впрочем, нам это тоже не удалось».