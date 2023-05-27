Норрис: В Монако всегда испытываешь безумные эмоции

Ландо Норрис закончил пятничные тренировки на довольно высокой 5-й позиции, отметив, что ему сразу удалось найти нужный ритм. Оскар Пиастри, его новый напарник, впервые пилотировал машину Формулы 1 на городской трассе в Монако, что сказалось на его результате.

Ландо Норрис (5-й): «Неплохой день, и я просто рад, что мы вновь работаем на трассе. Здорово вернуться за руль именно в Монако, и здесь, как всегда, ты испытываешь безумные эмоции.

На этой трассе весело пилотировать, я быстро почувствовал, что мне комфортно за рулём, а здесь это всегда важно. В перерыве между сессиями мы скорректировали настройки, и это был шаг в нужном направлении, после чего нам удалось выжать из машины немного больше.

Мы продолжим двигаться в этом направлении, чтобы постараться получше во всём разобраться. Посмотрим, сможем ли мы завтра прибавить ещё, но пятница сложилась нормально. Вероятно, теперь за рулём машины мне стало более комфортно, чем было на нескольких предыдущих этапах».

Оскар Пиастри (18-й): «Это был мой первый день за рулём машины Формулы 1 в Монако. Пришлось непросто, ведь здесь очень сложная трасса, и мне ещё предстоит поработать, но всё это вполне нормально, когда идёт процесс адаптации.

Думаю, мне удалось хотя бы по одному разу пройти каждый поворот с максимально возможной скоростью, поэтому теперь осталось все собрать это воедино. Вечером работа продолжится, а там посмотрим, чего удастся добиться.

Машина производит неплохое впечатление, но результаты вновь очень плотные, поэтому даже маленькие улучшения позволят отыграть довольно много. Завтра постараемся прибавить».