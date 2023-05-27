Пьер Гасли: Всё решится в субботу

В Alpine довольны итогам пятницы – удалось поработать с новинками, а оба гонщика оказались в первой десятке…

Пьер Гасли (9-й): «Здорово быть в Монако, гоняться по этой легендарной трассе! Для нас день прошёл спокойно. Мы опробовали некоторые новинки, смогли оценить их потенциал и облегчить себе работу.

Между тренировками мы скорректировали настройки и машина прибавила. Я доволен работой, проделанной в пятницу, но всё решится в субботу. Я сделаю всё, чтобы показать максимально высокий результат в квалификации».

Эстебан Окон (10-й): «Гонки в Монако – особенный опыт, здесь нет права на ошибку. С нашей стороны всё прошло гладко, мы опробовали несколько новинок, выполнили программу, избежали ненужного риска.

Нужно ещё кое-что проверить и протестировать, чтобы максимально подготовиться к квалификации, думаю, субботняя тренировка для всех будет очень важна. Машина выглядит неплохо, в оставшихся сессиях мы должны быть в хорошей форме».