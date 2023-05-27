Сафнауэр: Перемены происходят, но на них нужно время

В Монако Отмару Сафнауэру пришлось отвечать на вопросы прессы, связанные с жёсткой критикой, которую адресовал ему Лоран Росси, исполнительный директор Alpine.

По словам руководителя заводской команды концерна Renault, необходимые реформы уже идут, причём это нельзя считать реакцией на недавнюю критику, поскольку этот процесс был запущен какое-то время назад.

«Перемены уже происходят, просто всё это требует времени, – сказа Сафнауэр. – Мы все знаем, что прогресс складывается из усилий всей команды, и у нас есть очень талантливые инженеры, которые упорно трудятся, но мы упираемся в то, что время, отведённое на исследования в аэродинамической трубе или с применением технологий CFD, ограничено.

Поэтому речь не об объёме работы, а о её качестве. А чтобы добиться этого качества, нужно время, и это связано с приглашением новых специалистов. Планы на этот счёт у нас составлены, и переговоры с нужными людьми мы уже ведём.

В межсезонье мы выполнили большинство стоявших перед нами задач, но не все, а чтобы выполнить все, необходимы перемены внутри самой организации, и эти перемены произойдут. Я работаю в Alpine год с небольшим и первые шесть-восемь месяцев посвятил глубокому анализу её структуры, методов работы, изучал сильные и слабые её стороны. И теперь у меня есть хорошее понимание всего этого.

Я уже 25 лет занимаю высокие должности и знаю, что нужно делать, чтобы вывести команду с последнего места, скажем, на 4-е (так было, когда Сафнауэр работал в Force India), или подняться из середины пелотона на 2-е место (BAR). Так что понимание у меня есть, и планы составлены.

Чувствую ли я дополнительный прессинг? Понимаете, это Формула 1, и здесь, если мы не побеждаем, то сами создаём себе прессинг. Сейчас только в Red Bull довольны результатами, а остальные упорно трудятся, чтобы догнать лидеров».

Сафнауэр также отметил, что в следующий уик-энд в дни Гран При Испании в Барселоне у него пройдут встречи с Лораном Росси и с Лукой де Мео, главой концерна Renault, на который будет обсуждаться текущее положение дел. После первых пяти этапов сезона Alpine F1 занимает 6-е место в Кубке конструкторов, и на её счету пока только 14 очков.