Симоне Берра: Результаты невероятно плотные

Второй раз в году в Pirelli привезли на этап самые мягкие состав резины – и остались довольны тем, как прошла пятница…

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Здорово наблюдать за тем, как машины Формулы 1 гоняются на узких улицах Монако.

С работой шин никаких сюрпризов не произошло, по ходу дня использовались все три состава, а трасса постепенно становилась быстрее. Разница в скорости между Hard, Medium и Soft соответствует расчётам, при её оценке стоит учитывать относительно небольшую протяженность трассы и улучшение состояния асфальта. Обычно разрывы здесь невелики, но в этом году, похоже, они будут ещё меньше. Результаты невероятно плотные. За всю гибридную турбоэру мы ещё не видели разрыва всего в семь десятых между первым и десятым местом во второй тренировке.

В квалификации важно оказаться на трассе в нужный момент. В пятницу мы увидели, что шины Soft позволяют проехать больше одного быстрого круга подряд, если правильно контролировать восстановление сцепления с трассой. Такую ситуацию мы видели и в прошлом сезоне, и в этом, например – в Баку».