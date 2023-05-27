В Pirelli ждут одного пит-стопа, если не будет дождя

На трассе, где обгоны практически невозможны, самая быстрая стратегия – один пит-стоп, и порой это единственный шанс побороться за позицию.

Если гонка пройдёт на сухой трассе, в Pirelli считают оптимальной стратегию одного пит-стопа – после старта на Medium в районе 20-25 круга перейти на Hard, либо после старта на Soft в районе 15-20 круга. Возможен и обратный вариант.

Марио Изола, Pirelli: «Сегодня в Монако мы стали свидетелями одной из самых зрелищных и непредсказуемых квалификаций в новейшей истории Формулы 1 – с борьбой от первой до последней минуты. Уже вчера было понятно, что отрывы будут минимальны, что и подтвердилось – в первой части квалификации 15 лучших гонщиков разделили 0,652 секунды, во второй разрыв между первым и 10-м местом составил 0,469 секунды, а в финале четвёрка лучших уместилась в 0,188 секунды.

Мы подтвердили универсальность шин Soft, которые позволили проехать несколько быстрых кругов с паузой между ними. Состояние трассы менялось по ходу дня, что ещё больше добавилось интриги. Обычно квалификация – самая интересная часть этого уик-энда, но мы с нетерпением ждём возможности узнать, что будет завтра».