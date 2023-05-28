40 минут до старта: Комментарий Джорджа Расселла

Джордж Расселл стартует восьмым в Монако и надеется отыграться…

Джордж Расселл: «Нас ждёт безумная гонка, по ходу которой может много всего произойти, но наша задача – как можно более быстрее и слаженнее проводить пит-стопы. Это будет ключевой момент, от которого зависит, сможем ли мы опередить Пьера Гасли, стартующего передо мной. Вообще гонщики Alpine отлично провели квалификацию, но будем надеяться, что в гонке им придётся сложнее, чем нам.

В общем, не всё потеряно, у меня позитивный настрой, и я постараюсь сделать всё, что от меня зависит. Кстати, это моя первая гонка в Монако после того, как я здесь поселился, и, конечно, приятно, что я ночую у себя дома. Впрочем, для меня это просто ещё одна гонка.

Где-то в районе княжества ходят дождевые тучи, но удивлюсь, если дождь начнётся по ходу гонки, однако посмотрим, как всё будет складываться. В общем, будем надеяться на лучшее».