Алекс Элбон: Надеюсь, завтра пойдёт дождь

Квалифицировавшись 13-м, Алекс Элбон добился лучшего результата для Williams в Монако с 2018 года. Его американский напарник выбыл из борьбы уже в первой сессии.

Алекс Элбон (13-й): «Хороший день. Весь уик-энд мы были позади, понимая, что слабые стороны нашей машины здесь особенно заметны, но продолжали работать, внесли множество изменений в машину после третьей тренировки и смогли прибавить. Всегда приятно, когда усилия окупаются.

Управляемость машины улучшилась, но в первой части квалификации я использовал три комплекта шин Soft, чтобы пройти дальше. Я был доволен своим кругом, но потерял много времени в трафике, пока ждал, что резина прогреется. Есть ощущение, что в квалификации мы добились большего, чем позволяла машина. Надеюсь, завтра пойдёт дождь».

Логан Сарджент (16-й): «В этот уик-энд я впервые сел за руль машины Формулы 1 в Монако, и пока мне всё нравится. Каждый круг на этой трассе держит в напряжении. Мы хорошо подготовились, завтра нас ждёт долгая гонка, но я сделаю всё возможное.

16-е место – не лучшая стартовая позиция в Монако, но я хочу чисто провести этот уик-энд – продемонстрировать хороший темп, не допускать ошибок и добраться до финиша».