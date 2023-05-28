Боттас: Жаль, что усилия не вознаграждены очками

Гонка в Монако стала третьей подряд, в которой Alfa Romeo не заработала очки. Лучшим результатом команды на городской трассе стало одиннадцатое место Валттери Боттаса. Финн опустился на четырнадцатую строчку в личном зачёте, пропустив вперёд Оскара Пиастри. Его напарник Гуаньюй Чжоу финишировал тринадцатым.

Несмотря на такие результаты, в команде довольны скоростью машины и считают, что на следующем этапе в Барселоне новинки, привезённые в Монако, позволят ещё прибавить.

Валттери Боттас (11-й): «Мы уверенно провели гонку и, вероятно, добились максимум возможного. Неплохо, когда удаётся отыграть четыре позиции в Монако. Жаль только, что все усилия не вознаграждены очками.

Дождь немного помог, внеся хаос в гонку. Мы приняли несколько важных и правильных решений. Было непросто даже на промежуточных шинах, поскольку на одних участках трасса была очень мокрой, а на других – сухой, но мы первыми решили сменить шины, и за счёт этого получили результат.

Машина лучше управлялась благодаря новинкам, которые мы привезли на трассу. Надеюсь, они позволят ещё больше прибавить в Барселоне – на более быстрой трассе наша машина должна работать немного эффективнее. Я жду следующий этап».

Гуаньюй Чжоу (13-й): «Мы хорошо провели гонку в очень сложных условиях. Принимая во внимание стартовые позиции, мы довольны достигнутым прогрессом. Мы применили агрессивную стратегию и провели пит-стоп на первом круге, чтобы до финиша ехать на шинах Hard.

Я демонстрировал достаточно хороший темп, отыграл несколько позиций, а затем сдерживал соперников на более свежих шинах. Дождь всё обнулил – пришлось вновь ехать в боксы и справляться со сложными условиями на трассе. В каждом повороте была вероятность ошибиться, поэтому я действовал предельно осторожно.

В итоге я отыграл шесть позиций, так что получилось весело. Самое главное, что у нас был неплохой гоночный темп – это хороший признак перед гонками на других трассах и в других условиях».