Эстебан Окон: Я задел стену, но у нас прочная машина!

Эстебан Окон квалифицировался четвёртым в Монако, но из-за штрафа Шарля Леклера, который потерял три позиции за блокировку Ландо Норриса, Эстебан стартует третьим. Его напарник Пьер Гасли тоже вышел в финал, где показал седьмое время. В Alpine рассчитывают побороться за подиум и двумя машинами заработать очки в гонке.

Эстебан Окон (4-й): «Такому результату предшествовал огромный объём проделанной работы. Я очень доволен тем, как мы с командой проводим уик-энд. Машиной было сложно управлять в первой части, но я знал, что состояние трассы улучшится и наш темп вырастет. Я максимально выложился на последнем круге – он получился великолепным.

На самом деле, на решающем круге я довольно сильно задел стену, но, к счастью, у нас достаточно прочная машина, так что я смог продолжить попытку!

Нет сомнений, что в гонке постараюсь побороться за подиум, но сейчас мне и команде нужно осознать, какого результата мы добились сегодня. Я доволен четвёртым временем, но посмотрим, что удастся сделать завтра. Надеюсь, я хорошо стартую и поборюсь впереди.

Сегодняшний результат придаст нам уверенность после сложностей, с которыми в последнее время столкнулась команда. Он доказывает, что мы не сдаёмся и продолжаем много работать».

Пьер Гасли (7-й): «Я рад за команду – мы отлично провели квалификацию и сделали большой шаг вперёд по сравнению с этапом в Майами. Четвёртое и седьмое времена – позитивный результат, хотя я немного расстроен своим выступлением в финале. Я думаю, что мог проехать лучше, но если объективно оценивать результаты, то команда добилась позитивных итогов сессии.

У нас есть шанс заработать много очков. Нас ждёт важная гонка, в которой мы должны отыграться после не слишком успешного выступления в Майами, и заработать очки двумя машинами».