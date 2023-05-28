Хорнер: Многое будет зависеть от первых пятисот метров

Перед Гран При Монако Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, вкратце рассказал о задачах, которые предстоит решать его пилотам, начинающим гонку с противоположных концов стартового поля.

Кристиан Хорнер: «Один из наших гонщиков стартует с поула, другой – с последней позиции, и получается такой сэндвич Red Bull! (cмеётся) Максу Ферстаппену и Серхио Пересу предстоит следовать разным тактическим схемам, поскольку задачи у них разные.

Понятно, что Максу нужно постараться в полной мере реализовать преимущество, которое даёт старт с первой позиции, и удержаться впереди до 1-го поворота. Для него это главное, а Серхио и нашим стратегам предстоит проявить творческий подход при выборе тактики. Сейчас для него важно именно это, ведь здесь очень сложно обгонять.

Конечно, у Фернандо Алонсо, который стартует со второй позиции, очень агрессивный настрой, но нас это не очень беспокоит. Постараемся провести гонку по своему сценарию, но при этом очень многое будет зависеть от первых пятисот метров после старта.