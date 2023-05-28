Макс Ферстаппен: Я несколько раз цеплял барьеры!

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Монако, но после финиша признал, что с трудом удерживал машину на трассе, и несколько раз по ходу гонки не смог предотвратить контакты с отбойниками. К счастью для двукратного чемпиона мира, обошлось без последствий.

Макс Ферстаппен: «Трудная была гонка! Сначала мы ехали на шинах Medium, а Фернандо Алонсо – на жёсткой резине, и мы не хотели так долго оставаться на трассе, но пришлось! Приближался дождь, и мы не знали, что происходит, при этом шины начинали гранулироваться. Когда такое происходит, эта фаза длится несколько кругов, но потом темп стал немного лучше, хотя пилотировать по-прежнему было непросто.

А потом начался дождь, он усиливался, и в какой-то момент нам пришлось переходить на промежуточные шины. Трасса была невероятно скользкой, но когда ты лидируешь с таким преимуществом, рисковать не хочется, но при этом не хочется и терять слишком много времени, так что сложностей хватало.

Несколько раз я цеплял барьеры, и удерживать машину на трассе было очень тяжело. Но это Монако! В какой-то момент перед туннелем я заблокировал задние колёса и уже ничего не мог сделать, поэтому оставалось только контролировать скольжение, но к счастью оно прекратилось именно благодаря контакту с отбойником.

В общем, очень приятно выиграть этот Гран При, тем более так, как мы это сделали сегодня, когда на гонку повлияла погода и всё остальное. Но мы сохраняли спокойствие, смогли доехать до финиша и заработать для команды много очков».