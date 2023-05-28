Марио Изола: Уик-энд получился эмоциональным

Как и год назад, во время гонки в Монако использовались все пять составов шин, в их числе дебютировала новая дождевая резина, не требующая прогрева в термочехлах.

Марио Изола, Pirelli: «Уик-энд в Монако получился эмоциональным – и для зрителей на трибунах, и для тех, кто наблюдал за происходящим по ТВ или в Интернете.

Как и год назад, в Монако использовались все пять составов, привезенных на гонку, в их числе дебютировала новая дождевая резина, не требующая прогрева в термочехлах. Первые впечатления от её работы соответствуют ожиданиям, но Монако нельзя сравнивать с другими трассами.

Когда было сухо, шла борьба двух стратегий – тех, кто стартовал на Medium, и тех, кто выбрал Hard – их оказалось даже больше, чем мы предполагали до старта. А шины Soft для старта выбрал только Гуаньюй Чжоу. В этой борьбе, как это всегда бывает в Монако, всё зависело от оптимального выбора момента для пит-стопа.

Потом пошёл дождь, о котором все знали, но никто не ожидал, что он окажется таким сильным. В итоге, избежать ошибок почти никому не удалось.

Первый отрезок на Medium оказался гораздо длиннее, чем ожидалось – Ферстаппен проехал 55 кругов на этом составе, пилоты AlphaTauri — 53 круга, а Ландо Норрис — 50. На этой трассе управление шинами, даже с учетом зернистости, должно осуществляться в зависимости от трафика и погодных условий, что мы сегодня и увидели».