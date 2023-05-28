Шарль Леклер о том, в чём машина уступает прошлогодней

В прошлом году Шарль Леклер завоевал поул в Монако, а сейчас квалифицировался лишь третьим. На пресс-конференции его спросили, в чём нынешняя машина уступает прошлогодней…

Шарль Леклер: «В прошлом году наша машина гораздо лучше справлялась с кочками и неровностями. Если сравнить поведение других машин с моей, то видно, как сильно дёргается моя голова в третьем или 13-м поворотах. Пилотировать стало гораздо сложнее. В прошлом году подвеска поглощала эти колебания и я гораздо лучше видел трассу. Это главное отличие.

Ты отпускаешь тормоза и ничего не видишь, поскольку машина как сумасшедшая скачет на неровностях. Я боролся с этим весь уик-энд, а в финале квалификации просто атаковал изо всех сил и ждал, что произойдёт. Я наслаждался адреналином, но не думаю, что это был мой лучший круг в Монако.

В прошлом году я был уверен в машине и хорошо провёл квалификацию. Но в Монако всегда интересно, ощущения действительно потрясающие».