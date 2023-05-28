Шарль Леклер потеряет три места на старте

Рассмотрев произошедший в финале квалификации инцидент, когда Шарль Леклер сбросил скорость в туннеле, помешав быстрому кругу Ландо Норриса, стюарды Гран При Монако сочли его действия потенциально опасными и наказали потерей трёх позиций на старте завтрашней гонки.

Стюарды заслушали гонщиков, представителей Ferrari и McLaren, изучили всю имеющуюся информацию, в том числе записи с бортовых камер машины. Выяснилось, что Леклер возвращался в боксы после своей последней попытки, а Норрис был на быстром круге и нагнал Леклера в туннеле, где тот ему однозначно помешал.

Оба гонщика согласились, что Леклер мало что мог предпринять, чтобы избежать этой ситуации, учитывая проблемы с видимостью в туннеле и сложности, связанные со сменой траектории. Кроме того, стюарды зафиксировали, что Леклер отреагировал вполне разумно, увидев, что маршалы показывают ему синие флаги, но было уже поздно.

Однако, проанализировав радиообмен между Леклером и его инженером, стюарды выяснили, что команда не предупреждала гонщика о приближении машины Норриса и сделала это лишь в последний момент, когда McLaren уже была непосредственно позади Ferrari.

Более того, на предшествующем участке круга Леклер и его инженер обсуждали только гонщиков, соперничавших в финале квалификации, а не обстановку на трассе, хотя в Монако важно именно это. Стюарды считают, что у Леклера была возможность принять необходимые меры ещё до того, как он въехал в туннель, если бы команда вовремя предупредила его о приближении Норриса. Поэтому стюарды сочли, что создания помехи другому гонщику можно было бы избежать.

Также стюарды изучили, какие санкции принимались к гонщикам за аналогичные нарушения в предыдущие годы. Во всех этих случаях действия команды или её бездействие не считалось смягчающим обстоятельством. Поэтому стюарды приняли решение о штрафе в виде потери трёх стартовых позиций.