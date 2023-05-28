Вольффу не понравилось, как эвакуировали W14 Хэмилтона

В субботу в конце третьей сессии свободных заездов Льюис Хэмилтон несильно ударил машину о барьер на выходе из пятого поворота. Маршалы, занимавшиеся эвакуацией W14 семикратного чемпиона мира, подцепили машину к крану и подняли высоко над трассой, чем сразу воспользовались фотографы и в деталях сфотографировали новое днище.

Руководителю команды Mercedes Тото Вольффу не понравился такой метод эвакуации, поскольку теперь в распоряжении соперников есть подробности технических особенностей машины.

«Тот, кто управлял краном, вероятно, раньше работал в «Цирке дю солей»! – пошутил Тото, комментируя ситуацию. – Честно говоря, эвакуация была организована плохо. Машина находилась на трассе, поэтому её можно было погрузить на эвакуатор, а не демонстрировать её особенности всему миру. Всё это, мягко говоря, не слишком оптимально для нас.

Машину Переса эвакуировали так же? Я не видел, но тогда точно они все из «Цирка дю солей»! С другой стороны, маршалы делают всё возможное, и я не хочу быть тем руководителем команды, который критикует людей за то, что они делают свою работу».

Однако главный гоночный инженер Дэйв Робсон считает, что одних только фотографий недостаточно, чтобы скопировать днище: «Сложно что-то понять по 2D-фотографии – из-за теней и искривления света практически ничего невозможно понять. Такие фотографии нисколько не упрощают копирование!»