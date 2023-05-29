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Автоспорт

Альбер II: Боэри может быть отстранён от переговоров

Альбер II: Боэри может быть отстранён от переговоров

Князь Альбер II уверен в будущем Гран При Монако после окончания действующего контракта, но предпочёл бы провести переговоры без президента автоклуба ACM Мишеля Боэри, который много лет занимался его организацией.

Альбер II: «Стефано Доменикали и Грег Маффей рассказали мне, каким они видят будущее Формулы 1. Они хотят сделать гонки более динамичными и привлекательными, но дали понять, что сезон без Гран При Монако невозможен.

Этап в Монако остается особенным для всех в Формуле 1. Вы не можете относиться к Монако, как к другим трассам. Конечно, на переговорах возникают сложные моменты, когда стороны занимаются «перетягиванием каната», и это нужно менять. Есть соглашения, которые мы не можем отменить, у нас есть ограниченное пространство для проведения гонки, но я убеждён в том, что стороны придут к компромиссу.

В 2025-м мы заново оценим ситуацию, в основном обсуждая вопросы спонсорства, телепроизводства и мерчандайзинга. В этом заинтересованы обе стороны.

В истории Гран При Монако начинается новая эра. Время Экклстоуна осталось в прошлом. Мы должны двигаться дальше и смотреть в будущее. Я не виню Боэри в том, что ему оказалось сложно адаптироваться к новой ситуации. Возможно, будет лучше, если кто-то другой проведёт переговоры от имени ACM, например, вице-президент Ферри, который уже присутствовал на многих встречах».

Источник:www.f1news.ru

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