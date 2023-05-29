Боттас: В Барселоне предпримем следующую попытку

В Монако Валттери Боттас финишировал 11-м, и это хуже, чем в прошлом году, когда он уже выступал за Alfa Romeo – тогда он занял 9-е место. Комментируя итоги вчерашней гонки в эфире скандинавского телеканала Viaplay, Валттери не скрывал своего расстройства, ведь он был всего в шаге от призовой десятки, однако уже пятый этап подряд не смог заработать очки.

«Гонка складывалась непросто, при этом она не прерывалась появлением автомобиля безопасности, так что никакие внешние обстоятельства не помогали нам продвигаться вперёд, – рассказал финн. – Тем не менее, несколько позиций мы отыграли, а на такой трассе, как Монако, это неплохой прогресс, тем более в таких условиях.

Добиться этого было трудно, и такое чувство, что вряд ли мы могли сделать больше и подняться выше. Мы были близки к призовой десятке, но иногда бывает и так.

Кроме того, мой единственный пит-стоп был довольно медленным, и я потерял несколько важных секунд. Под дождём на некоторых участках было очень скользко – к счастью, мне удавалось удержаться на трассе и избежать контактов с отбойниками.

Также надо отметить, что технические новинки, подготовленные командой, работают, и будем надеяться, что в следующий уик-энд они позволят нам немного прибавить. В Барселоне предпримем следующую попытку заработать очки».

Кстати, отдыхать Валттери не стал и уже в понедельник в качестве тренировки принял участие в велогонке в Ницце. Впрочем, при его любви к двухколёсному транспорту, это тоже своего рода отдых.