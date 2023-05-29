Джозеф Ньюгарден впервые в карьере выиграл Indy 500

Сегодня в мире автоспорта произошло два важнейших события: через несколько часов после финиша Гран При Монако по другую сторону Атлантики в 107-й раз стартовала легендарная гонка Indy 500.

Прошла она по весьма причудливому сценарию, несколько раз прерывалась не только жёлтыми, но даже красными флагами, ближе к финишу одна за другой происходили аварии, в том числе буквально за три круга до конца. И когда казалось, что победа второй год подряд может достаться Маркусу Эриксону, удача шведскому гонщику всё-таки изменила.

В 2023 году Indy 500 впервые в карьере выиграл Джозеф Ньюгарден, которому буквально на последнем круге удалось опередить Эриксона. Двукратному чемпиону IndyCar очень долго не удавалось покорить «старую кирпичницу», как по давней традиции называют овальный автодром в Индианаполисе, но сегодня триумфатором стал именно он, 32-летний американец, выступающий за Team Penske.

Причём на протяжении всей дистанции в числе претендентов на победу успели побывать многие другие гонщики, и Ньюгарден даже не был главным фаворитом, но в итоге традиционная бутылка молока, а также чек на $3 млн. достались именно ему.

После финиша Джозеф не мог сдержать слёз и не скрывал своих эмоций: «Я люблю город Индианаполис, с детства люблю серию IndyCar и очень благодарен всей команде Penske. Я так хотел выиграть Indy 500 и знал, что нам это по силам. Все десять последних кругов меня переполняли эмоции, я понимал, что победить будет трудно и всё будет зависеть от спринта на самом последнем круге.

Это сопряжено с очень сильными стрессами, ведь мы так долго и упорно трудились ради одного этого момента, поэтому так сильно расстраиваемся, когда не удаётся выиграть. Но сегодня мы наконец-то отпразднуем успех и сделаем это по-настоящему, обещаю вам!»