Indy 500: Маркус Эриксон недоволен концовкой гонки

Вчера в Индианаполисе в 107-й раз состоялась гонка Indy 500, которая войдёт в историю автоспорта не только благодаря победе Джозефа Ньюгардена на последнем круге, но и из-за неоднозначной концовки, которую некоторые даже поспешили сравнить с противоречивым финалом Гран При Абу-Даби 2021 года.

Вряд ли это может омрачить радость Ньюгардена и его команды Penske, однако в автоспортивной прессе ещё долго будут вспоминать эту ситуацию, когда всего за три круга до финиша гонка была в очередной раз остановлена красными флагами, и все машины вернулись на пит-лейн.

Комментаторы в тот момент выдвигали примерно такие версии дальнейшего развития событий: скорее всего пелотон финиширует позади автомобиля безопасности, и победа второй год подряд достанется Маркусу Эриксону. Хотя, конечно, жаль, что финал Indy 500 будет смазан.

Но дирекция гонки распорядилась по-другому.

На предыдущем рестарте, который был дан за пять кругов до финиша, Эриксон вышел в лидеры, но тут в хвосте пелотона произошла очередная авария, и гонку вновь пришлось нейтрализовать.

После чего на 198 круге пелотон выехал на трассу за пейс-каром, и последним аккордом был спринт на единственном круге, на котором Ньюгарден опередил Эриксона на выходе из 2-го поворота овального автодрома и первым пересёк линию финиша.

«Я не согласен с тем, как мы провели концовку гонки, – заявил после этого недовольный Эриксон. – Не думаю, что это было справедливо. До финиша оставалось недостаточно кругов, чтобы так действовать. Выехать с пит-лейн на холодных шинах и провести рестарт было небезопасно, ведь когда гонка возобновилась, половина пелотона ещё даже не успела выехать на трассу.

Не думаю, что это был корректный способ её завершить. Я не могу с этим согласиться. Поскольку до финиша оставалось недостаточно много кругов, то гонка должна была финишировать под жёлтыми флагами.

Я расстроен, потому что считаю, что мы всё сделали правильно. Когда незадолго до конца гонки она была остановлена красными флагами, я подумал, что рестарт давать поздно. Но как получилось, так и получилось. Играть приходится с теми картами, которые у вас есть на руках, и я думаю, что большего мы сделать не могли.

Джозеф – достойный победитель, я его поздравляю. Но мне сложно принять то, как всё закончилось. Тем не менее, я горжусь тем, как мы выступили и какую скорость показали».

С Эриксоном не согласен Тони Канаан, ветеран IndyCar, для которого вчерашняя гонка была последней в его карьере – он выступал за Arrow McLaren и финишировал 16-м. Но в 2013 году он выиграл Indy 500 именно под жёлтыми флагами.

«Мы должны думать о зрелищности, – сказал бразилец. – Больше всего претензий всегда связано с тем, что гонка не должна финишировать под жёлтыми флагами. В любом случае, сейчас радуется только один гонщик, а остальным 32-м обидно, но такова реальность.

Можно ли было объявить финиш без позднего рестарта? Да. Можно было поступить и так, но гонка финишировала под зелёными флагами, и это то, чего от нас требуют болельщики. Я тоже выиграл Indy 500 под жёлтыми флагами, и всем это тогда жутко не понравилось. Мне сейчас проще говорить, я не претендовал на победу. Однако я считаю, что было принято правильное решение».

Разумеется, последнее слово всегда остаётся за организаторами гонки. Роджер Пенске, нынешний владелец автодрома в Инданаполисе и всей серии IndyCar, с одной стороны, дал понять, что решение принимал не он, с другой стороны, его мнение вполне очевидно: «Разумеется, я не имею к этому никакого отношения, однако мы хотим видеть клетчатый флаг, а не жёлтый».

Стоит добавить, что дирекция Indy 500 никаких вольностей в трактовке регламента не позволяла, и формально концовка вчерашней гонки вполне соответствовала правилам. Поэтому проводить параллели с Абу-Даби 2021 года, после которого Майклу Маси пришлось расстаться с должностью директора гонок FIA, не корректно.

Имеет смысл процитировать и слова Маркуса Эриксона, сказанные уже сегодня: «Второе место в Indy 500 в 2023 году – победа была близка, как никогда. Я полностью выложился и горжусь собой и командой Chip Ganassi Racing. Мы ещё вернёмся».