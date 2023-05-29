Лео Турини о невесёлых для Ferrari итогах этапа в Монако

Итальянский журналист Лео Турини всегда искренне расстраивается из-за неудач Ferrari, и выступление его любимой команды в Монако в очередной раз даёт повод для расстройства…

Знаете, есть такая поговорка: «Когда всё идёт не так, всегда может ещё и дождь начаться».

Но только в случае с Ferrari это вообще град.

В тех редких обстоятельствах, когда можно было надеятся на хороший результат, команда довольствовалась лишь 6-м и 8-м местом – о чём тут ещё говорить? Всё и так понятно.

Печалит и то, что в Скудерии происходит череда отставок, и гонщики явно расстроены. Как всегда, были и отягчающие обстоятельства: штраф, полученный Шарлем в субботу, и неудачный выбор момента для пит-стопов в воскресенье, когда начался дождь.

Я всегда говорю, что проблема не в Red Bull Racing. Эта команда построила отличную машину, а Макс Ферстаппен – феноменальный гонщик.

Проблема в том, что Ferrari с их «особым видением» теперь приходится бороться с такими командами, как Aston Martin, Mercedes и даже Alpine. В подобной ситуации репортёру вроде меня надо бы что-то комментировать, высказывать в адрес Скудерии упрёки и пожелания. Но я этого делать не стану.

Потому что в реальности проблема в тех людях, которые находятся на самом верху пирамиды и оттуда спускают свои указания Фредерику Вассёру…