Лоран Росси: Команда продемонстрировала боевой дух

В начале мая исполнительный директор Alpine Лоран Росси жестко критиковал команду, а в Монако Эстебан Окон поднялся на подиум. Росси доволен, что его слова возымели действие.

Лоран Росси: «Я рад за команду. Надеюсь, моя критика подействовала, хотя рано говорить об этом. Очевидно, что есть несколько областей, в которых нам нужно прибавить. Доработка машины потребует времени, для этого нужны регулярные обновления – и мы их готовим.

В двух последних Гран При команда продемонстрировала боевой дух, сейчас они выступают именно так, как нужно, так что я счастлив. Но я понимаю, что трасса в Монако уникальна и ждать таких результатов в других Гран При преждевременно. Мне бы этого очень хотелось, но прежде нужно серьёзно поработать.

Отмар Сафнауэр? В его обязанности входит руководство и управление командой. Он несёт за это ответственность. У Alpine много задач, несколько машин, которые нужно разработать, несколько рынков, которые нужно открыть. Руководителей этих проектов знают не так хорошо, но у них на плечах одинаковая ответственность. Отмар — один из них».